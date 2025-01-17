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Норвежцы впервые за три года не попали в топ-3 в мужской эстафете на этапе Кубка мира

Норвежцы впервые за три года не попали в топ-3 в мужской эстафете на этапе Кубка мира
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Сборная Норвегии впервые за три года не попала в топ-3 в мужской эстафете. На этапе Кубка мира — 2021/2022 в Рупольдинге (Германия) они заняли седьмое место. В состав тогда вошли: Александер Фьелд Андерсен, Сверре Дален Аспенс, Йоханнес Дале, Эрленд Бьонтегорд. Победу в этой гонке одержали российские спортсмены.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
17 января 2025, пятница. 16:20 МСК
Окончено
1
Франция
2
Швеция
3
Германия

Сегодня, 17 января, на этапе Кубка мира — 2024/2025 в Рупольдинге норвежские биатлонисты заняли четвёртое место. В состав вошли: Стурла Холм Легрейд, Вебьёрн Сёрум, Тарьей Бё, Йоханнес Бё.

Победу одержала сборная Франции. Они преодолели дистанцию за 1:08.45,4, допустив шесть промахов. Вторыми стали представители Швеции, отстав от лидера на 38,4. Тройку сильнейших замкнули спортсмены из Германии (+58,5).

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