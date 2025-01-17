Йоханнес Бё: Франция — лучшая страна, а мы хуже Швеции. Такова реальность

Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о результатах своей страны в эстафете на пятом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Рупольдинге (Германия).

«Это очень плохо. Франция — лучшая страна, а мы хуже Швеции. Такова реальность. Я думаю, это немного неловко. По крайней мере, мы присоединимся и будем сражаться», — приводит слова Бё VG.

Напомним, сборная Норвегии впервые за три года не попала в топ-3 в мужской эстафете. Тогда на аналогичном этапе в Рупольдинге они стали седьмыми. Сегодня норвежцы заняли четвёртое место. В состав команды вошли Стурла Холм Легрейд, Вебьёрн Сёрум, Тарьей Бё, Йоханнес Бё.