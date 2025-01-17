Йоханнес Бё: Франция — лучшая страна, а мы хуже Швеции. Такова реальность
Поделиться
Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о результатах своей страны в эстафете на пятом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Рупольдинге (Германия).
«Это очень плохо. Франция — лучшая страна, а мы хуже Швеции. Такова реальность. Я думаю, это немного неловко. По крайней мере, мы присоединимся и будем сражаться», — приводит слова Бё VG.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
17 января 2025, пятница. 16:20 МСК
Окончено
1
Франция
2
Швеция
3
Германия
Напомним, сборная Норвегии впервые за три года не попала в топ-3 в мужской эстафете. Тогда на аналогичном этапе в Рупольдинге они стали седьмыми. Сегодня норвежцы заняли четвёртое место. В состав команды вошли Стурла Холм Легрейд, Вебьёрн Сёрум, Тарьей Бё, Йоханнес Бё.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 января 2025
-
23:19
-
22:48
-
21:27
-
20:35
-
19:52
-
19:43
-
17:40
-
15:11
-
11:56
-
11:43
-
11:25
-
06:00
- 16 января 2025
-
21:31
-
17:48
-
15:10
-
13:35
-
13:29
-
12:20
-
12:00
-
11:41
-
11:40
-
11:40
-
11:07
-
10:23
-
00:59
-
00:48
- 15 января 2025
-
22:59
-
21:18
-
20:37
-
20:28
-
18:42
-
18:36
-
18:06
-
17:54
- 14 января 2025
-
20:04