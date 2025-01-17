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Йоханнес Бё: Франция — лучшая страна, а мы хуже Швеции. Такова реальность

Йоханнес Бё: Франция — лучшая страна, а мы хуже Швеции. Такова реальность
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Пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о результатах своей страны в эстафете на пятом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Рупольдинге (Германия).

«Это очень плохо. Франция — лучшая страна, а мы хуже Швеции. Такова реальность. Я думаю, это немного неловко. По крайней мере, мы присоединимся и будем сражаться», — приводит слова Бё VG.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
17 января 2025, пятница. 16:20 МСК
Окончено
1
Франция
2
Швеция
3
Германия

Напомним, сборная Норвегии впервые за три года не попала в топ-3 в мужской эстафете. Тогда на аналогичном этапе в Рупольдинге они стали седьмыми. Сегодня норвежцы заняли четвёртое место. В состав команды вошли Стурла Холм Легрейд, Вебьёрн Сёрум, Тарьей Бё, Йоханнес Бё.

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