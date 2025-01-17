«Понимаю, как мне повезло». Эмильен Клод — о победе Франции в эстафете в Рупольдинге

Биатлонист Эмильен Клод высказался о победе сборной Франции в эстафете на пятом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Рупольдинге (Германия).

«Понимаю, как мне повезло, и знаю, что так будет не каждую неделю, поэтому стараюсь взять от неё всё, что можно, и извлечь максимум пользы. Это эмоции на всю жизнь.

Для меня это была отличная возможность принять участие в эстафете. В индивидуальной гонке ты сам по себе, а в эстафете есть что-то дополнительное для твоих товарищей. Воспринял это как позитив и использовал, чтобы сосредоточиться и провести идеальную гонку или близкую к ней», — приводит слова Клода Nordic Magazine.

Напомним, в состав сборной Франции вошли Эмильен Клод, Фабьен Клод, Кентен Фийон Майе и Эмильен Жаклен. Вторую строчку заняли представители Швеции, а третьими стали спортсмены из Германии.