Кубок Содружества по биатлону, 4-й этап, женский пасьют: во сколько начнётся, где смотреть

Сегодня, 18 января, в Дёмино (Ярославская область) в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону — 2024/2025 состоится женская гонка преследования. Старт гонки запланирован на 11:00 мск, трансляцию в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена».
Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, четвёртый этап, Дёмино. Гонка преследования. Женщины. Стартовый лист (частично):
1. Анастасия Халили (Россия)
2. Ирина Казакевич (Россия)
3. Анна Сола (Беларусь)
4. Анастасия Шевченко (Россия)
5. Виктория Метеля (Россия)
6. Елизавета Каплина (Россия)
7. Ирина Кручинкина-Шаклеина (Беларусь)
8. Виктория Сливко (Россия)
9. Кристина Резцова (Россия)
10. Наталия Шевченко (Россия)
11. Динара Смольская (Беларусь)
12. Тамара Дербушева (Россия)