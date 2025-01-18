Кубок Содружества по биатлону, 4-й этап, женский пасьют: во сколько начнётся, где смотреть

Сегодня, 18 января, в Дёмино (Ярославская область) в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону — 2024/2025 состоится женская гонка преследования. Старт гонки запланирован на 11:00 мск, трансляцию в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена».

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, четвёртый этап, Дёмино. Гонка преследования. Женщины. Стартовый лист (частично):

1. Анастасия Халили (Россия)

2. Ирина Казакевич (Россия)

3. Анна Сола (Беларусь)

4. Анастасия Шевченко (Россия)

5. Виктория Метеля (Россия)

6. Елизавета Каплина (Россия)

7. Ирина Кручинкина-Шаклеина (Беларусь)

8. Виктория Сливко (Россия)

9. Кристина Резцова (Россия)

10. Наталия Шевченко (Россия)

11. Динара Смольская (Беларусь)

12. Тамара Дербушева (Россия)