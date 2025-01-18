Кубок Содружества по биатлону, 4-й этап, мужской пасьют: во сколько начнётся, где смотреть

Сегодня, 18 января, в Дёмине (Ярославская область) в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону — 2024/2025 состоится мужская гонка преследования. Старт гонки запланирован на 14:30 мск, трансляцию в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена».

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, четвёртый этап, Дёмино. Гонка преследования. Мужчины. Стартовый лист (частично):

1. Даниил Серохвостов (Россия).

2. Антон Смольский (Беларусь).

3. Дмитрий Лазовский (Беларусь).

4. Евгений Сидоров (Россия).

5. Александр Логинов (Россия)…

7. Павел Белько (Беларусь)…

10. Карим Халили (Россия).

11. Никита Поршнев (Россия).

12. Иван Тулатин (Беларусь).

13. Пётр Пащенко (Россия).

14. Антон Бабиков (Россия).

15. Александр Поварницын (Россия)…

18. Эдуард Латыпов (Россия).