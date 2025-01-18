Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
16:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кубок Содружества по биатлону, 4-й этап, мужской пасьют: во сколько начнётся, где смотреть

Кубок Содружества по биатлону, 4-й этап, мужской пасьют: во сколько начнётся, где смотреть
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 18 января, в Дёмине (Ярославская область) в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону — 2024/2025 состоится мужская гонка преследования. Старт гонки запланирован на 14:30 мск, трансляцию в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена».

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 4, Дёмино
Мужчины. Гонка преследования 12.5 км
18 января 2025, суббота. 14:30 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, четвёртый этап, Дёмино. Гонка преследования. Мужчины. Стартовый лист (частично):

1. Даниил Серохвостов (Россия).

2. Антон Смольский (Беларусь).

3. Дмитрий Лазовский (Беларусь).

4. Евгений Сидоров (Россия).

5. Александр Логинов (Россия)…

7. Павел Белько (Беларусь)…

10. Карим Халили (Россия).

11. Никита Поршнев (Россия).

12. Иван Тулатин (Беларусь).

13. Пётр Пащенко (Россия).

14. Антон Бабиков (Россия).

15. Александр Поварницын (Россия)…

18. Эдуард Латыпов (Россия).

Материалы по теме
Серохвостов проиграл спор и будет бриться налысо. Даниилу не помогла даже победа!
Серохвостов проиграл спор и будет бриться налысо. Даниилу не помогла даже победа!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android