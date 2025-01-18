Анастасия Халили выиграла гонку преследования на четвёртом этапе Кубка Содружества

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Российская биатлонистка Анастасия Халили выиграла гонку преследования, которая прошла в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону — 2024/2025. Халили впервые отстреляла без промахов на четырёх рубежах.

Серебряную медаль завоевала ещё одна представительница России Виктория Метеля, проигравшая победительнице 1.10,2 и допустившая один промах на огневых рубежах. Белорусская биатлонистка Анна Сола замкнула тройку призёров (+1.26,6, три промаха).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, четвёртый этап, Дёмино. Гонка преследования. Женщины.

1. Анастасия Халили – 27.51,5 (0 промахов).

2. Виктория Метеля – отставание 1.10,2 (1).

3. Анна Сола (Беларусь) +1.26,6 (3).

4. Виктория Сливко +2.02,1 (0).

5. Наталия Шевченко +2.27,6 (1).