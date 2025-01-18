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Женщины. 4 x 6 км Эстафета
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Кубок мира по биатлону, 5-й этап: во сколько начнётся женская эстафета 4x6 км

Кубок мира по биатлону, 5-й этап: во сколько начнётся женская эстафета 4x6 км
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Сегодня, 18 января, состоится женская эстафетная гонка 4x6 км в рамках пятого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Рупольдинге (Германия). Начало гонки запланировано на 16:20 мск.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
18 января 2025, суббота. 16:20 МСК
Не началось

Кубок мира — 2024/2025, пятый этап. Женщины. Эстафета 4x6 км. Стартовый лист (частично):

1. Швеция (Анна Магнуссон, Элла Халварссон, Ханна Эберг, Эльвира Эберг).

2. Франция (Пола Боте, Осеан Мишелон, Жюстин Бреза-Буше, Жулия Симон).

3. Германия (Штефани Шерер, Селина Гротиан, София Шнайдер, Франциска Пройс).

4. Норвегия (Каролин Оффигстад Кноттен, Юни Арнеклейв, Марен Ельмесет Киркеэйде, Рагнхильд Фемстейневик).

5. Италия (Ребекка Пасслер, Доротея Вирер, Мартина Трабукки, Микела Каррара).

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