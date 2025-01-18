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Йоханнес Бё объявил о завершении карьеры по окончании нынешнего сезона

Йоханнес Бё объявил о завершении карьеры по окончании нынешнего сезона
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё завершит карьеру по окончании сезона-2024/2025. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

«На протяжении 13 лет я был частью лучшей сборной в мире, с лучшими спонсорами. Последние шесть сезонов я совмещал спорт на топ-уровне с семейной жизнью. Было великолепно, но и сложно. Сейчас я чувствую, что пора ставить в приоритет семью.

По плану я должен был остаться ещё на год, но олимпийские обязательства требуют больших усилий, в том числе и от окружающих людей. Мне по-прежнему нравится соревноваться, но соревновательных дней меньше, чем всех остальных.

Давайте вместе насладимся последними днями, прежде чем закончим их грандиозным событием в Холменколлене с 20 по 23 марта», — написал Бё.

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