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Йоханнес Бё заплакал на пресс-конференции после объявления о завершении карьеры

Йоханнес Бё заплакал на пресс-конференции после объявления о завершении карьеры
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё пустил слезу на пресс-конференции после объявления о завершении карьеры.

Фото: NRK

Фото: NRK

Фото: NRK

Норвежский биатлонист заявил, что хочет проводить больше времени с семьёй. Именно по этой причине он принял решение завершить карьеру в спорте.

Ранее, 15 января, Йоханнес Бё провёл худшую гонку в карьере, став в индивидуальной гонке на Кубке мира — 2024/2025 в Рупольдинге (Германия) 85-м.

Норвежский биатлонист — пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, четырёхкратный обладатель Кубка мира в общем зачёте, многократный победитель этапов Кубка мира. Самый молодой победитель этапа Кубка мира по биатлону.

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