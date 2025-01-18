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«Шок». Свендсен — о завершении карьеры Йоханнеса Бё

«Шок». Свендсен — о завершении карьеры Йоханнеса Бё
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Четырёхкратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен прокомментировал решение Йоханнеса Бё завершить карьеру по итогам сезона-2024/2025.

«Сегодня утром я испытал небольшой шок. Для меня было большой честью и удовольствием быть с ним в одной команде, поэтому это грустный день», — приводит слова Свендсена NRK.

Сегодня, 18 января, 31-летний Йоханнес Бё сенсационно объявил о завершении карьеры в 2025 году, несмотря на то что ранее заявлял, что останется в спорте как минимум до Олимпиады-2026. Он объяснил своё решение желанием проводить больше времени с семьёй.

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