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Ветле Шоста Кристиансен отреагировал на решение Йоханнеса Бё завершить карьеру

Ветле Шоста Кристиансен отреагировал на решение Йоханнеса Бё завершить карьеру
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Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен прокомментировал новость о завершении карьеры соотечественника, пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Бё.

«Спасибо за путешествие, goat (goat — величайший за все времена. — Прим. «Чемпионата»). Страшный сон и кошмар одновременно», — написал Кристиансен на своей странице в социальных сетях.

Норвежский биатлонист — пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, четырёхкратный обладатель Кубка мира в общем зачёте, многократный победитель этапов Кубка мира. Он самый молодой победитель этапа Кубка мира по биатлону.

Бё заявил, что хочет проводить больше времени с семьёй. Именно по этой причине он принял решение завершить карьеру в спорте.

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