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Йоханнес Бё — своему брату Тарьею: спасибо, что был лучшим образцом для подражания

Йоханнес Бё — своему брату Тарьею: спасибо, что был лучшим образцом для подражания
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Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё поблагодарил своего брата Тарьея Бё за участие в своей профессиональной карьере.

«Мы приближаемся к концу мечты, мечты, которая появилась на свет, когда мой брат Тарьей стал чемпионом мира в 2006 году.

Мне было 13 лет, и моей мечтой было достичь того же, что и ты, Тарьей. В 2012 году мы внезапно оказались в одной национальной команде, и какой же это был путь с тех пор! Спасибо за то, что ты был лучшим образцом для подражания для меня и всех остальных, и я невероятно счастлив, что ты был частью этой части моей жизни!» — сказал Бё-младший на пресс-конференции.

Сегодня, 18 января, 31-летний Йоханнес Бё сенсационно объявил о завершении карьеры в 2025 году, несмотря на то что ранее заявлял, что останется в спорте как минимум до Олимпиады-2026. Он объяснил своё решение желанием проводить больше времени с семьёй.

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