Мартен Фуркад прокомментировал решение Йоханнеса Бё завершить карьеру

Шестикратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал решение пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Бё завершить карьеру. Норвежский биатлонист заявил, что хочет проводить больше времени с семьёй. Фуркад сделал репост семейного фото Йоханнеса.

«Это решение показывает, что ты не только чемпион, но и мужчина», — написал Фуркад в комментариях под публикацией Бё.

Йоханнес Бё — пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, четырёхкратный обладатель Кубка мира в общем зачёте, многократный победитель этапов Кубка мира. Он самый молодой победитель этапа Кубка мира по биатлону.