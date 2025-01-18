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Мартен Фуркад прокомментировал решение Йоханнеса Бё завершить карьеру

Мартен Фуркад прокомментировал решение Йоханнеса Бё завершить карьеру
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Шестикратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал решение пятикратного олимпийского чемпиона Йоханнеса Бё завершить карьеру. Норвежский биатлонист заявил, что хочет проводить больше времени с семьёй. Фуркад сделал репост семейного фото Йоханнеса.

«Это решение показывает, что ты не только чемпион, но и мужчина», — написал Фуркад в комментариях под публикацией Бё.

Йоханнес Бё — пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, четырёхкратный обладатель Кубка мира в общем зачёте, многократный победитель этапов Кубка мира. Он самый молодой победитель этапа Кубка мира по биатлону.

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