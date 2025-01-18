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Рёйселанд — о Йоханнесе Бё: мы теряем одного из лучших биатлонистов в истории

Рёйселанд — о Йоханнесе Бё: мы теряем одного из лучших биатлонистов в истории
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Трёхкратная олимпийская чемпионка, 13-кратная чемпионка мира по биатлону норвежка Марте Рёйселанд прокомментировала новость о завершении карьеры биатлониста Йоханнеса Бё в 31 год.

«Это очень грустно. Он один из лучших биатлонистов всех времён. Я бы хотела увидеть его на Олимпиаде в Антерсельве, но если он считает правильным уйти из спорта сейчас, то это его дело. Мы теряем одного из лучших биатлонистов в истории. Никогда не знаешь, на что он способен. Он абсолютно экстремален в своих лучших проявлениях. Он мог многое показать как на трассе, так и во время стрельбы. Он шоумен», — приводит слова Рёйселанд NRK.

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