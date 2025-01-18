Самуэльссон — Йоханнесу Бё: спасибо за всё, что ты сделал для биатлона

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон отреагировал на новость о завершении карьеры пятикратного олимпийского чемпиона биатлониста Йоханнеса Бё.

«Поздравляю с невероятной карьерой! Было невероятно соревноваться с тобой. Я буду особенно наслаждаться последними гонками. Спасибо за всё, что ты сделал для биатлона», — написал Самуэльссон в комментариях под публикацией Бё.

Сегодня, 18 января, 31-летний Йоханнес Бё сенсационно объявил о завершении карьеры в 2025 году, несмотря на то что ранее заявлял, что останется в спорте как минимум до Олимпиады-2026, которая пройдёт в Италии. Он объяснил своё решение желанием проводить больше времени с семьёй.