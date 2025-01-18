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Шокировало ли вас объявление Йоханнеса Бё о завершении карьеры?

Шокировало ли вас объявление Йоханнеса Бё о завершении карьеры?
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Сегодня, 18 января, пятикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё сделал сенсационное объявление о завершении карьеры по итогам сезона-2024/2025.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: Что вы думаете по поводу внезапного объявления Йоханнеса Бё о завершении карьеры?

Ранее Бё заявлял, что останется в спорте как минимум до Олимпиады-2026, которая пройдёт в Италии. Он объяснил своё решение желанием проводить больше времени с семьёй.

Сейчас норвежец является лидером общего зачёта Кубка мира. Несколько дней назад он провёл худшую гонку в карьере, заняв 85-е место в индивидуальной гонке на этапе КМ в Рупольдинге (Германия).

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