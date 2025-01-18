Смольский выиграл гонку преследования на этапе Кубка Содружества. Серохвостов — второй
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Белорусский биатлонист Антон Смольский выиграл гонку преследования, которая прошла в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону — 2024/2025.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 4, Дёмино
Мужчины. Гонка преследования 12.5 км
18 января 2025, суббота. 14:30 МСК
Окончено
1
Антон Смольский
Беларусь
33:45.7
2
Даниил Серохвостов
Россия
+17.7
3
Рустам Каюмов
Россия
+18.8
Серебряную медаль завоевал представитель России Даниил Серохвостов, проигравший Смольскому 17,7 секунды и допустивший шесть промахов на огневых рубежах. Россиянин Рустам Каюмов замкнул тройку призёров (+18,8, один промах).
Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, четвёртый этап, Дёмино. Гонка преследования. Мужчины.
1. Антон Смольский (Беларусь) – 33.45,7 (4 промаха).
2. Даниил Серохвостов – отставание 17,7 (6).
3. Рустам Каюмов +18,8 (1).
4. Александр Логинов +27,8 (2).
5. Карим Халили +43,6 (3).
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