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Фалеева — о Терентьевой: очень рада возвращению Наташи. Подстёгивать друг друга — здорово

Фалеева — о Терентьевой: очень рада возвращению Наташи. Подстёгивать друг друга — здорово
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Двукратный призёр чемпионата мира среди юниоров российская лыжница Анастасия Фалеева высказалась о возвращении Натальи Терентьевой после беременности.

«Настрой сегодня был, разумеется, особенный, безусловно. Я рада очень возвращению Наташи, рада, что она так быстро восстановилась, потому что подстёгивать друг друга – это очень здорово. Вместе с этим растёт и наш профессионализм, воля к победе.

Вообще, сегодня не самое лучшее состояние было, какое хотелось бы видеть. Мы всё-таки спустились с гор, спустились с Сочи. Эти горы мне не очень подходят. Выбрали вариант потренироваться в тепле, потому что прошлый год показал, что здесь были очень сильные морозы, были проблемы с тренировочным процессом. И чтобы не терять тренировки и готовиться в полной мере, мы уехали в Сочи. Но это не моё любимое место, честно скажу», – передаёт слова Фалеевой корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

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