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Стурла Холм Легрейд не сдержал слёз, узнав о решении Йоханнеса Бё завершить карьеру

Стурла Холм Легрейд не сдержал слёз, узнав о решении Йоханнеса Бё завершить карьеру
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Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд не сдержал эмоций, узнав о завершении карьеры пятикратного олимпийского чемпиона биатлониста Йоханнеса Бё.

Фото: Эфир NRK

«Это эмоционально. Особенно когда Йоханнес тоже так эмоционален. Мы видим, что это очень много значит для него — и для всех, кто его окружает. Он был примером для подражания, опорой и маяком. Прощаться с Йоханнесом сегодня утром было грустно», — приводит слова Легрейда NRK.

Сегодня, 18 января, 31-летний Йоханнес Бё сенсационно объявил о завершении карьеры в 2025 году, несмотря на то что ранее заявлял, что останется в спорте как минимум до Олимпиады-2026, которая пройдёт в Италии. Он объяснил своё решение желанием проводить больше времени с семьёй.

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