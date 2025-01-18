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Германия выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Норвегия — вторая

Сегодня, 18 января, женская сборная Германии одержала победу в эстафете 4x6 км на пятом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Рупольдинге (Германия). Они преодолели дистанцию за 1:07.47,6, допустив четыре промаха. В состав команды вошли Штефани Шерер, Селина Гротиан, София Шнайдер и Франциска Пройс.

Вторую строчку заняли представительницы Норвегии, отстав от лидеров на 17,4 а тройку сильнейших замкнули француженки (+25,8).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Пятый этап. Рупольдинг (Германия). Эстафета. Женщины: