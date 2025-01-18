Германия выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Норвегия — вторая
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Сегодня, 18 января, женская сборная Германии одержала победу в эстафете 4x6 км на пятом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Рупольдинге (Германия). Они преодолели дистанцию за 1:07.47,6, допустив четыре промаха. В состав команды вошли Штефани Шерер, Селина Гротиан, София Шнайдер и Франциска Пройс.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
18 января 2025, суббота. 16:20 МСК
Окончено
1
Германия
2
Норвегия
3
Франция
Вторую строчку заняли представительницы Норвегии, отстав от лидеров на 17,4 а тройку сильнейших замкнули француженки (+25,8).
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Пятый этап. Рупольдинг (Германия). Эстафета. Женщины:
- Германия (Штефани Шерер, Селина Гротиан, София Шнайдер, Франциска Пройс) — 1:07.47,6 (0 штрафных кругов + 4 промаха).
- Норвегия (Каролин Оффигстад Кноттен, Юни Арнеклейв, Марен Ельмесет Киркеэйде, Рагнхильд Фемстейневик) — отставание +17,4 (0 +10).
- Франция (Пола Боте, Осеан Мишелон, Жюстин Бреза-Буше, Жулия Симон) +25,8 (1+7).
- Швейцария +35,8 (0+8).
- Швеция +1.06,3 (1+12).
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