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Женщины. 4 x 6 км Эстафета
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Германия выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Норвегия — вторая

Германия выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Норвегия — вторая
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Сегодня, 18 января, женская сборная Германии одержала победу в эстафете 4x6 км на пятом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Рупольдинге (Германия). Они преодолели дистанцию за 1:07.47,6, допустив четыре промаха. В состав команды вошли Штефани Шерер, Селина Гротиан, София Шнайдер и Франциска Пройс.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
18 января 2025, суббота. 16:20 МСК
Окончено
1
Германия
2
Норвегия
3
Франция

Вторую строчку заняли представительницы Норвегии, отстав от лидеров на 17,4 а тройку сильнейших замкнули француженки (+25,8).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Пятый этап. Рупольдинг (Германия). Эстафета. Женщины:

  1. Германия (Штефани Шерер, Селина Гротиан, София Шнайдер, Франциска Пройс) — 1:07.47,6 (0 штрафных кругов + 4 промаха).
  2. Норвегия (Каролин Оффигстад Кноттен, Юни Арнеклейв, Марен Ельмесет Киркеэйде, Рагнхильд Фемстейневик) — отставание +17,4 (0 +10).
  3. Франция (Пола Боте, Осеан Мишелон, Жюстин Бреза-Буше, Жулия Симон) +25,8 (1+7).
  4. Швейцария +35,8 (0+8).
  5. Швеция +1.06,3 (1+12).
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