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«Нечасто вижу, как он плачет». Тарьей Бё — о завершении карьеры брата Йоханнеса

«Нечасто вижу, как он плачет». Тарьей Бё — о завершении карьеры брата Йоханнеса
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Трёхкратный олимпийский чемпион 36-летний норвежский биатлонист Тарьей Бё высказался о завершении карьеры своего брата Йоханнеса Бё, а также прокомментировал его эмоции во время пресс-конференции.

«Я был, наверное, единственным в семейном кругу, кто знал. В этом смысле был готов. Но понятно, что, когда все собираются в одной комнате, ситуация стала напряжённой.

В то же время увидел в нём, что есть и другие вещи, которые он ценит больше. Вижу в нём ещё много того, что видно не всем. Возможно, для других это более удивительно, чем для меня.

Нечасто вижу, как он плачет. Ты видишь, как твой брат испытывает эти эмоции, а тут он сказал очень хорошие слова обо мне. Конечно, мне пришлось вытирать слёзы», — приводит слова Бё NRK.

Сегодня, 18 января, 31-летний Йоханнес Бё неожиданно объявил о завершении карьеры в 2025 году, несмотря на то что ранее заявлял, что останется в спорте как минимум до Олимпиады-2026. Он объяснил своё решение желанием проводить больше времени с семьёй.

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