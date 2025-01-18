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Тандреволд — о завершении карьеры Йоханнеса Бё: невероятно впечатлена его результатами

Тандреволд — о завершении карьеры Йоханнеса Бё: невероятно впечатлена его результатами
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Четырёхкратная чемпионка мира в эстафетах норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд высказалась о завершении карьеры биатлониста Йоханнеса Бё.

«Невероятно впечатлена непревзойдёнными результатами Йоханнеса за столько лет, но, пожалуй, больше всего меня впечатляет то, как ему удаётся совмещать биатлонную карьеру с семейной жизнью», — приводит слова Тандреволд NRK.

Сегодня, 18 января, 31-летний Йоханнес Бё неожиданно объявил о завершении карьеры в 2025 году, несмотря на то что ранее заявлял, что останется в спорте как минимум до Олимпиады-2026. Он объяснил своё решение желанием проводить больше времени с семьёй.

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