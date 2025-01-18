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Губерниев: может, Йоханнес Бё, как «Scorpions», будет устраивать пять прощальных туров

Губерниев: может, Йоханнес Бё, как «Scorpions», будет устраивать пять прощальных туров
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Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение пятикратного олимпийского чемпиона, 20-кратного чемпиона мира норвежского биатлониста Йоханнеса Бё завершить карьеру.

«Конечно, рано Йоханнес Бё завершает карьеру. Мы говорим ему спасибо! Он выбрал семью. Но что-то мне подсказывает внутри, что там может быть финт ушами перед Олимпиадой. Может быть, он, как группа «Scorpions», будет устраивать пять прощальных туров. Год до Олимпиады. С одной стороны, я его понимаю, а с другой — как-то очень странно. Может, это всё выйдет в бизнес-плоскость. Скажем, летом будет поддерживать тренировки, а потом бац и вернётся, как Терезе Йохауг. И всех победит! Я не удивлюсь, если он передумает», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сегодня, 18 января, 31-летний Йоханнес Бё неожиданно объявил о завершении карьеры в 2025 году, несмотря на то что ранее заявлял, что останется в спорте как минимум до Олимпиады-2026. Он объяснил своё решение желанием проводить больше времени с семьёй.

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