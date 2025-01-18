Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

«Он заслужил возможность отдохнуть». Петтер Нортуг — о завершении карьеры Йоханнеса Бё

«Он заслужил возможность отдохнуть». Петтер Нортуг — о завершении карьеры Йоханнеса Бё
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг высказался о решении биатлониста Йоханнеса Бё завершить карьеру.

«Йоханнес знает лучше, и его решение, вероятно, правильное. Он один из лучших биатлонистов в истории. Он заслужил возможность отдохнуть.

У него была фантастическая карьера. Но мне кажется, что я тоже немного на него насмотрелся. Есть что-то такое в том, что чаша переполняется и в конце концов говорит «стоп» очень быстро. Хорошо, что он больше не затягивает с этим», — приводит слова Нортуга NRK.

Сегодня, 18 января, 31-летний Йоханнес Бё неожиданно объявил о завершении карьеры в 2025 году, несмотря на то что ранее заявлял, что останется в спорте как минимум до Олимпиады-2026. Он объяснил своё решение желанием проводить больше времени с семьёй.

Материалы по теме
Йоханнес Бё не сможет стать величайшим биатлонистом в истории. А шанс на это был!
Йоханнес Бё не сможет стать величайшим биатлонистом в истории. А шанс на это был!
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android