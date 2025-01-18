«Он заслужил возможность отдохнуть». Петтер Нортуг — о завершении карьеры Йоханнеса Бё

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежский лыжник Петтер Нортуг высказался о решении биатлониста Йоханнеса Бё завершить карьеру.

«Йоханнес знает лучше, и его решение, вероятно, правильное. Он один из лучших биатлонистов в истории. Он заслужил возможность отдохнуть.

У него была фантастическая карьера. Но мне кажется, что я тоже немного на него насмотрелся. Есть что-то такое в том, что чаша переполняется и в конце концов говорит «стоп» очень быстро. Хорошо, что он больше не затягивает с этим», — приводит слова Нортуга NRK.

Сегодня, 18 января, 31-летний Йоханнес Бё неожиданно объявил о завершении карьеры в 2025 году, несмотря на то что ранее заявлял, что останется в спорте как минимум до Олимпиады-2026. Он объяснил своё решение желанием проводить больше времени с семьёй.