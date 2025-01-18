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Общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025: Сливко продолжает лидировать, Дербушева — 2-я

Общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025: Сливко продолжает лидировать, Дербушева — 2-я
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Российская биатлонистка Виктория Сливко продолжает возглавлять общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025. В её активе 1140 очков.

Вторую строчку занимает Тамара Дербушева с результатом 1068 очков. Тройку сильнейших замыкает Динара Смольская из Беларуси (1046).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:

  1. Виктория Сливко (Россия) — 1140 очков.
  2. Тамара Дербушева (Россия) — 1068.
  3. Динара Смольская (Беларусь) — 1046.
  4. Наталия Шевченко (Россия) — 1042.
  5. Ирина Казакевич (Россия) — 1029.
  6. Анастасия Шевченко (Россия) — 1021.
  7. Анна Сола (Беларусь) — 984.
  8. Кристина Резцова (Россия) — 979.
  9. Анастасия Халили (Россия) — 974.
  10. Елизавета Каплина (Россия) — 888.
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