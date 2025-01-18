Общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025: Сливко продолжает лидировать, Дербушева — 2-я
Российская биатлонистка Виктория Сливко продолжает возглавлять общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025. В её активе 1140 очков.
Вторую строчку занимает Тамара Дербушева с результатом 1068 очков. Тройку сильнейших замыкает Динара Смольская из Беларуси (1046).
Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:
- Виктория Сливко (Россия) — 1140 очков.
- Тамара Дербушева (Россия) — 1068.
- Динара Смольская (Беларусь) — 1046.
- Наталия Шевченко (Россия) — 1042.
- Ирина Казакевич (Россия) — 1029.
- Анастасия Шевченко (Россия) — 1021.
- Анна Сола (Беларусь) — 984.
- Кристина Резцова (Россия) — 979.
- Анастасия Халили (Россия) — 974.
- Елизавета Каплина (Россия) — 888.
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