Общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025: Смольский продолжает лидировать, Латыпов — 2-й
Белорусский биатлонист Антон Смольский продолжает лидировать в общем зачёте Кубка Содружества — 2024/2025. После победы в гонке преследования на четвёртом этапе в его активе 1169 очков.
Вторую строчку занимает россиянин Эдуард Латыпов с результатом 1062 очка. Тройку сильнейших замыкает Даниил Серохвостов (997).
Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:
- Антон Смольский (Беларусь) — 1169 очков.
- Эдуард Латыпов (Россия) — 1062.
- Даниил Серохвостов (Россия) — 997.
- Карим Халили (Россия) — 994.
- Евгений Сидоров (Россия) — 955.
- Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 930.
- Антон Бабиков (Россия) — 915.
- Пётр Пащенко (Россия) — 867.
- Александр Поварницын (Россия) — 865.
- Никита Поршнев (Россия) — 849.
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