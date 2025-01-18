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Общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025: Смольский продолжает лидировать, Латыпов — 2-й

Общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025: Смольский продолжает лидировать, Латыпов — 2-й
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Белорусский биатлонист Антон Смольский продолжает лидировать в общем зачёте Кубка Содружества — 2024/2025. После победы в гонке преследования на четвёртом этапе в его активе 1169 очков.

Вторую строчку занимает россиянин Эдуард Латыпов с результатом 1062 очка. Тройку сильнейших замыкает Даниил Серохвостов (997).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:

  1. Антон Смольский (Беларусь) — 1169 очков.
  2. Эдуард Латыпов (Россия) — 1062.
  3. Даниил Серохвостов (Россия) — 997.
  4. Карим Халили (Россия) — 994.
  5. Евгений Сидоров (Россия) — 955.
  6. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 930.
  7. Антон Бабиков (Россия) — 915.
  8. Пётр Пащенко (Россия) — 867.
  9. Александр Поварницын (Россия) — 865.
  10. Никита Поршнев (Россия) — 849.
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