Общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025: Смольский продолжает лидировать, Латыпов — 2-й

Белорусский биатлонист Антон Смольский продолжает лидировать в общем зачёте Кубка Содружества — 2024/2025. После победы в гонке преследования на четвёртом этапе в его активе 1169 очков.

Вторую строчку занимает россиянин Эдуард Латыпов с результатом 1062 очка. Тройку сильнейших замыкает Даниил Серохвостов (997).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:

Антон Смольский (Беларусь) — 1169 очков. Эдуард Латыпов (Россия) — 1062. Даниил Серохвостов (Россия) — 997. Карим Халили (Россия) — 994. Евгений Сидоров (Россия) — 955. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 930. Антон Бабиков (Россия) — 915. Пётр Пащенко (Россия) — 867. Александр Поварницын (Россия) — 865. Никита Поршнев (Россия) — 849.