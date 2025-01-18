Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кубок наций — 2024/2025, женщины: Франция продолжает лидировать, Германия — вторая

Кубок наций — 2024/2025, женщины: Франция продолжает лидировать, Германия — вторая
Комментарии

Женская сборная Франции продолжает лидировать в общем зачёте Кубка наций — 2024/2025. После бронзы в эстафете на пятом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Рупольдинге (Германия) у них в активе 4463 очка.

Вторую строчку занимают представители Германии, которые сегодня стали победителями эстафеты. Их результат — 4164 очка. Тройку сильнейших замыкают шведские спортсменки (4056).

Биатлон. Зачёт Кубка наций в сезоне-2024/2025. Женщины:

  1. Франция – 4463 очка.
  2. Германия – 4164.
  3. Швеция – 4056.
  4. Норвегия – 3851.
  5. Швейцария – 3392.
  6. Австрия – 3293.
  7. Италия – 3269.
  8. Финляндия – 3138.
  9. Украина – 3057.
  10. Чехия – 2977.
  11. Польша — 2897.
  12. Словения — 2655.
  13. Эстония — 2595.
  14. Канада — 2557.
  15. Болгария — 2355.
Материалы по теме
Германия выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Норвегия — вторая
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android