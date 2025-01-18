Кубок наций — 2024/2025, женщины: Франция продолжает лидировать, Германия — вторая

Женская сборная Франции продолжает лидировать в общем зачёте Кубка наций — 2024/2025. После бронзы в эстафете на пятом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Рупольдинге (Германия) у них в активе 4463 очка.

Вторую строчку занимают представители Германии, которые сегодня стали победителями эстафеты. Их результат — 4164 очка. Тройку сильнейших замыкают шведские спортсменки (4056).

Биатлон. Зачёт Кубка наций в сезоне-2024/2025. Женщины:

Франция – 4463 очка. Германия – 4164. Швеция – 4056. Норвегия – 3851. Швейцария – 3392. Австрия – 3293. Италия – 3269. Финляндия – 3138. Украина – 3057. Чехия – 2977. Польша — 2897. Словения — 2655. Эстония — 2595. Канада — 2557. Болгария — 2355.