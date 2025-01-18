Кубок наций — 2024/2025, женщины: Франция продолжает лидировать, Германия — вторая
Женская сборная Франции продолжает лидировать в общем зачёте Кубка наций — 2024/2025. После бронзы в эстафете на пятом этапе Кубка мира — 2024/2025 в Рупольдинге (Германия) у них в активе 4463 очка.
Вторую строчку занимают представители Германии, которые сегодня стали победителями эстафеты. Их результат — 4164 очка. Тройку сильнейших замыкают шведские спортсменки (4056).
Биатлон. Зачёт Кубка наций в сезоне-2024/2025. Женщины:
- Франция – 4463 очка.
- Германия – 4164.
- Швеция – 4056.
- Норвегия – 3851.
- Швейцария – 3392.
- Австрия – 3293.
- Италия – 3269.
- Финляндия – 3138.
- Украина – 3057.
- Чехия – 2977.
- Польша — 2897.
- Словения — 2655.
- Эстония — 2595.
- Канада — 2557.
- Болгария — 2355.
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