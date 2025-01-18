Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кубок Содружества по биатлону, женский масс-старт: во сколько начнётся, где смотреть

Кубок Содружества по биатлону, женский масс-старт: во сколько начнётся, где смотреть
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 19 января, в Дёмино (Ярославская область) в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону — 2024/2025 состоится женский масс-старт на 12,5 км. Старт гонки запланирован на 10:00 мск, трансляцию в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена».

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 4, Дёмино
Женщины. Масс-старт 12.5 км
19 января 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, 4-й этап, Дёмино. Масс-старт 12,5 км. Женщины. Стартовый лист (частично):

1. Виктория Сливко (Россия)
2. Тамара Дербушева (Россия)
3. Динара Смольская (Беларусь)
4. Наталия Шевченко (Россия)
5. Ирина Казакевич (Россия)
6. Анастасия Шевченко (Россия)
7. Анна Сола (Беларусь)
8. Кристина Резцова (Россия)
9. Анастасия Халили (Россия)
15. Виктория Метеля (Россия)
20. Полина Шевнина (Россия).

Материалы по теме
Халили выиграла за себя и за мужа. А Сливко стала лидером Кубка Содружества
Халили выиграла за себя и за мужа. А Сливко стала лидером Кубка Содружества
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android