Кубок Содружества по биатлону, женский масс-старт: во сколько начнётся, где смотреть

В воскресенье, 19 января, в Дёмино (Ярославская область) в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону — 2024/2025 состоится женский масс-старт на 12,5 км. Старт гонки запланирован на 10:00 мск, трансляцию в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена».

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, 4-й этап, Дёмино. Масс-старт 12,5 км. Женщины. Стартовый лист (частично):

1. Виктория Сливко (Россия)

2. Тамара Дербушева (Россия)

3. Динара Смольская (Беларусь)

4. Наталия Шевченко (Россия)

5. Ирина Казакевич (Россия)

6. Анастасия Шевченко (Россия)

7. Анна Сола (Беларусь)

8. Кристина Резцова (Россия)

9. Анастасия Халили (Россия)

15. Виктория Метеля (Россия)

20. Полина Шевнина (Россия).