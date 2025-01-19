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Кубок Содружества по биатлону, мужской масс-старт: во сколько начнётся, где смотреть

Кубок Содружества по биатлону, мужской масс-старт: во сколько начнётся, где смотреть
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Сегодня, 19 января, в Дёмине (Ярославская область) в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества по биатлону — 2024/2025 состоится мужской масс-старт на 15 км. Старт гонки запланирован на 14:00 мск, трансляцию в прямом эфире покажут телеканалы «Матч ТВ», «Матч! Планета» и «Матч! Арена».

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 4, Дёмино
Мужчины. Масс-старт 15 км
19 января 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Не началось

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, 4-й этап, Дёмино. Масс-старт 15 км. Мужчины. Стартовый лист (частично):

1. Антон Смольский (Беларусь).
2. Эдуард Латыпов (Россия).
3. Даниил Серохвостов (Россия).
4. Карим Халили (Россия).
5. Евгений Сидоров (Россия).
6. Дмитрий Лазовский (Беларусь).
7. Антон Бабиков (Россия).
8. Пётр Пащенко (Россия).
9. Александр Поварницын (Россия).
10. Никита Поршнев (Россия).
12. Рустам Каюмов (Россия).
13. Кирилл Бажин (Россия).
17. Александр Логинов (Россия).

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