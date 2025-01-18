«Он просто устал ждать Серохвостова». Дмитрий Занин — о завершении карьеры Йоханнеса Бё

Российский журналист Дмитрий Занин прокомментировал решение пятикратного олимпийского чемпиона, 20-кратного чемпиона мира норвежского биатлониста Йоханнеса Бё завершить карьеру после этого сезона.

«Йоханнес просто устал ждать Серохвостова», — написал Занин в телеграм-канале.

Сегодня, 18 января, 31-летний Йоханнес Бё неожиданно объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2024/2025, несмотря на то что ранее заявлял, что останется в спорте как минимум до Олимпиады-2026. Он объяснил своё решение желанием проводить больше времени с семьёй. Бё-младший занимает второе место по количеству побед в личных гонках на этапах Кубка мира по биатлону (88), уступая только соотечественнику Уле-Эйнару Бьорндалену (95).