Жена Йоханнеса Бё опубликовала трогательный пост по поводу завершения карьеры её мужа

Хедда Дэли Бё, супруга пятикратного олимпийского чемпиона, 20-кратного чемпиона мира норвежского биатлониста Йоханнеса Бё разместила трогательный пост по поводу объявления её мужа о завершении карьеры.

Фото: Страница Хедды Бё в социальной сети

«Я бесконечно тобой горжусь», — подписала Хедда пост с семейной фотографией, добавив три эмодзи «сердце».

Йоханнес и Хедда сыграли свадьбу в конце июня 2018 года. 13 января 2020-го они впервые стали родителями. На свет появился мальчик, которого назвали Густавом. А в начале июля 2023 года супруги стали родителями во второй раз. У них родилась дочка, которой дали имя София.

Сегодня, 18 января, 31-летний Йоханнес Бё неожиданно объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2024/2025, несмотря на то что ранее заявлял, что останется в спорте как минимум до Олимпиады-2026. Он объяснил своё решение желанием проводить больше времени с семьёй.