Максим Цветков пропустит оставшиеся гонки Кубка Содружества

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года в мужской эстафете, российский биатлонист Максим Цветков пропустит оставшиеся гонки на Кубке Содружества — 2024/2025 и будет готовиться к индивидуальной гонке на чемпионате России.

«Пропускаю оставшиеся гонки Кубка Содружества, буду готовиться к индивидуальной гонке ЧР на следующей неделе. Не очень хорошее состояние, нет энергии бороться на дистанции. А погодные условия и трасса очень требовательны к этому компоненту», — написал Цветков в социальных сетях.

В общем зачёте Кубка Содружества Максим Цветков занимает 52-е место. В его активе 174 очка. Лидером является Антон Смольский (1169 очков).