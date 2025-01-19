«Знаю, что у него были проблемы с семьёй». Бьорндален — о причинах ухода Йоханнеса Бё

Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира, легендарный норвежец Уле-Эйнар Бьорндален прокомментировал решение своего соотечественника Йоханнеса Бё завершить карьеру после этого сезона.

«Я узнал об этом сегодня утром и был очень удивлён. Это был шок. Я был уверен, что он продолжит карьеру до окончания Олимпийских игр 2026 года. Он ясно выразился. Йоханнес хорошо выступил в Оберхофе, но потом заехал в Рупольдинг. Там было безумно плохо, а потом он сообщил о завершении карьеры.

Я знаю, что летом у него были проблемы с тренировками, а затем с мотивацией и семьёй. Он не был на летних сборах с командой уже несколько лет подряд. Йоханнес разработал индивидуальную схему, которая ему хорошо подошла, но это дорого ему обходилось», — приводит слова Бьорндалена VG.

Ранее 31-летний Йоханнес Бё неожиданно объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2024/2025, хотя ранее заявлял, что останется в спорте как минимум до Олимпиады-2026. Он объяснил своё решение желанием проводить больше времени с семьёй. Бё-младший занимает второе место по количеству побед в личных гонках на этапах Кубка мира по биатлону (88), уступая только соотечественнику Уле-Эйнару Бьорндалену (95).