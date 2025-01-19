«У него осталось семь стартов». Бьорндален — о шансах Бё превзойти его по золоту на ЧМ

Восьмикратный олимпийский чемпион, легендарный норвежец Уле-Эйнар Бьорндален ответил на вопрос о шансах соотечественника Йоханнеса Бё обойти его по числу золотых медалей на чемпионатах мира. В данный момент у обоих спортсменов по 20 наград высшего достоинства на мировых первенствах.

«Он должен это сделать в этом году. У него для этого осталось семь возможностей. Обычно он завоёвывает по 3-4 золота на чемпионатах мира в год, так что это должно произойти», — приводит слова Бьорндалена VG.

Ранее 31-летний Йоханнес Бё неожиданно объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2024/2025, хотя ранее заявлял, что останется в спорте как минимум до Олимпиады-2026. Чемпионат мира 2025 года по биатлону пройдёт с 12 по 23 февраля в Ленцерхайде (Швейцария). В рамках программы будут разыграны 12 комплектов медалей: 8 — в личном первенстве, 4 — в эстафетах.