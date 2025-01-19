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Кубок мира по биатлону, 5-й этап: во сколько начнётся мужской масс-старт

Кубок мира по биатлону, 5-й этап: во сколько начнётся мужской масс-старт
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Сегодня, 19 января, состоится мужской масс-старт на 15 км в рамках пятого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Рупольдинге (Германия). Начало гонки запланировано на 14:30 мск.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 15 км Масс-старт
19 января 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Не началось

Кубок мира — 2024/2025, пятый этап. Мужчины. Масс-старт 15 км. Стартовый лист (частично):

1. Йоханнес Бё (Норвегия).
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия).
3. Эмильен Жаклен (Франция).
4. Эрик Перро (Франция).
5. Вебьёрн Сёрум (Норвегия).
6. Себастиан Самуэльссон (Швеция).
7. Кентен Фийон Майе (Франция).
8. Фабьен Клод (Франция).
9. Тарьей Бё (Норвегия).
11. Мартин Улдаль (Норвегия).
12. Кэмпбелл Райт (США).
13. Эндре Стрёмсхейм (Норвегия).
14. Яков Фак (Словения).
17. Данило Ритмюллер (Германия).
20. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия).
22. Никлас Хартвег (Швейцария).
23. Андрей Расторгуев (Латвия).
24. Мартин Понсилуома (Швеция).
25. Эмильен Клод (Франция).
27. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия).

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