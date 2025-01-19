Анастасия Халили победила в масс-старте на четвёртом этапе Кубка Содружества

Россиянка Анастасия Халили стала победительницей масс-старта в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 по биатлону. Она преодолела дистанцию 12,5 км за 33.38,8, допустив три ошибки на стрельбище.

Серебряную и бронзовую медали также завоевали представительницы России. Второй финишировала Виктория Сливко, проигравшая победительнице 7,3 секунды и допустившая два промаха на огневых рубежах. Тамара Дербушева ни разу не промахнулась на стрельбище и замкнула тройку призёров (+15,5).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, четвёртый этап, Дёмино. Женщины. Масс-старт 12,5 км.