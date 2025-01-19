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Женщины. 12.5 км Масс-старт
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17:00 Мск
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Анастасия Халили победила в масс-старте на четвёртом этапе Кубка Содружества

Анастасия Халили победила в масс-старте на четвёртом этапе Кубка Содружества
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Россиянка Анастасия Халили стала победительницей масс-старта в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025 по биатлону. Она преодолела дистанцию 12,5 км за 33.38,8, допустив три ошибки на стрельбище.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 4, Дёмино
Женщины. Масс-старт 12.5 км
19 января 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Идёт
1
Анастасия Халили
Россия
2
Виктория Метеля
Россия
3
Анна Сола
Беларусь

Серебряную и бронзовую медали также завоевали представительницы России. Второй финишировала Виктория Сливко, проигравшая победительнице 7,3 секунды и допустившая два промаха на огневых рубежах. Тамара Дербушева ни разу не промахнулась на стрельбище и замкнула тройку призёров (+15,5).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, четвёртый этап, Дёмино. Женщины. Масс-старт 12,5 км.

  1. Анастасия Халили (Россия) – 33.38,8 (3 промаха).
  2. Виктория Сливко (Россия) – отставание 7,3 (2).
  3. Тамара Дербушева (Россия) +15,5 (0).
  4. Кристина Резцова (Россия) +39,0 (3).
  5. Анастасия Гришина (Россия) +57,5 (4).
  6. Динара Смольская (Беларусь) +1.06,8 (6).
Общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025 по биатлону
Календарь Кубка Содружества — 2024/2025 по биатлону
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Новости. Биатлон
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