Кубок мира по биатлону, пятый этап: во сколько начнётся женский масс-старт

Сегодня, 19 января, состоится женский масс-старт на 12,5 км в рамках пятого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Рупольдинге (Германия). Начало гонки запланировано на 17:00 мск.

Кубок мира — 2024/2025, пятый этап. Женщины. Масс-старт 12,5 км. Стартовый лист (частично):

1. Франциска Пройс (Германия).

2. Лу Жанмонно (Франция).

3. Эльвира Эберг (Швеция).

4. Суви Минккинен (Финляндия).

5. Жулия Симон (Франция).

6. Осеан Мишлон (Франция).

7. Жюстин Бреза-Буше (Франция).

8. Ришар Жанн (Франция).

9. Селина Гротиан (Германия).

10. Ванесса Фойгт (Германия).

11. Марен Эльнесет Киркеэйде (Норвегия).

12. Элла Халварссон (Швеция).

13. Доротея Вирер (Италия).

14. Лиза Тереза Хаузер (Австрия).

15. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия).

16. Анна Магнуссон (Швеция).

17. Юлия Таннхаймер (Германия).

18. Милена Тодорова (Болгария).

19. Лотте Ли (Бельгия).

20. Юлия Джима (Украина).

21. Анамария Лампич (Словения).

22. Лена Хекки (Швейцария).

23. Майя Клутенс (Бельгия).

24. Эми Басерга (Швейцария).

25. Юханна Скоттхейм (Швеция).

26. Анна Гандлер (Австрия).

27. Ханна Эберг (Швеция).