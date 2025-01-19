Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 12.5 км Масс-старт
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Кубок мира по биатлону, пятый этап: во сколько начнётся женский масс-старт

Кубок мира по биатлону, пятый этап: во сколько начнётся женский масс-старт
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 19 января, состоится женский масс-старт на 12,5 км в рамках пятого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Рупольдинге (Германия). Начало гонки запланировано на 17:00 мск.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
19 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Не началось

Кубок мира — 2024/2025, пятый этап. Женщины. Масс-старт 12,5 км. Стартовый лист (частично):

1. Франциска Пройс (Германия).

2. Лу Жанмонно (Франция).

3. Эльвира Эберг (Швеция).

4. Суви Минккинен (Финляндия).

5. Жулия Симон (Франция).

6. Осеан Мишлон (Франция).

7. Жюстин Бреза-Буше (Франция).

8. Ришар Жанн (Франция).

9. Селина Гротиан (Германия).

10. Ванесса Фойгт (Германия).

11. Марен Эльнесет Киркеэйде (Норвегия).

12. Элла Халварссон (Швеция).

13. Доротея Вирер (Италия).

14. Лиза Тереза Хаузер (Австрия).

15. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия).

16. Анна Магнуссон (Швеция).

17. Юлия Таннхаймер (Германия).

18. Милена Тодорова (Болгария).

19. Лотте Ли (Бельгия).

20. Юлия Джима (Украина).

21. Анамария Лампич (Словения).

22. Лена Хекки (Швейцария).

23. Майя Клутенс (Бельгия).

24. Эми Басерга (Швейцария).

25. Юханна Скоттхейм (Швеция).

26. Анна Гандлер (Австрия).

27. Ханна Эберг (Швеция).

Общий зачёт КМ по биатлону
Календарь КМ по биатлону
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android