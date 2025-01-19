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Анастасия Халили победила во всех гонках четвёртого этапа Кубка Содружества — 2024/2025

Анастасия Халили победила во всех гонках четвёртого этапа Кубка Содружества — 2024/2025
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Российская биатлонистка Анастасия Халили (Гореева) стала победительницей всех женских гонок четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025, который проходил с 17 по 19 января в Дёмино (Ярославская область)

Сегодня, 19 января, она стала первой в масс-старте на 12,5 км. Второй финишировала Виктория Сливко, Тамара Дербушева замкнула тройку призёров. Ранее Анастасия Халили завоевала золотые медали в спринте и гонке преследования. В пасьюте она впервые в своей карьере не допустила ни одного промаха в гонке из четырёх огневых рубежей.

Пятый этап Кубка Содружества пройдёт с 13 по 24 февраля в Раубичах (Беларусь).

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