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Серохвостов одной фразой описал успех Анастасии Халили в трёх гонках Кубка Содружества

Серохвостов одной фразой описал успех Анастасии Халили в трёх гонках Кубка Содружества
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов одной фразой прокомментировал успешное выступление Анастасии Халили (Гореевой) в трёх гонках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025. Она заняла первое место на всех стартах этапа в Дёмине (Ярославская область), который проходил с 17 по 19 января.

«Хет-трик», — написал Серохвостов на своей странице в телеграм-канале.

Сегодня, 19 января, Халили стала первой в масс-старте на 12,5 км. Ранее она завоевала золотые медали в спринте и гонке преследования. В пасьюте она впервые в своей карьере не допустила ни одного промаха в гонке из четырёх огневых рубежей.

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