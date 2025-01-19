Серохвостов — о погоде: ещё такая гонка, и можно получать нейтральный статус в плавании

Российский биатлонист Даниил Серохвостов с юмором высказался о погодных условиях во время четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025, который проходит в Дёмине (Ярославская область). В субботу, 18 января, он занял второе место в гонке преследования на 12,5 км, на дистанции местами участки трассы превратились в сплошные лужи.

«Ещё одна такая гонка, и можно получать нейтральный статус в плавании.

Спасибо, что приходите на гонки и болеете! Вы лучшие!» — написал Серохвостов на своей странице в телеграм-канале.

Сегодня, 19 января, на этапе в Дёмине пройдёт мужской масс-старт на 15 км. Начало гонки запланировано на 14:00 мск.