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Белорус Никита Лобастов победил в масс-старте на Кубке Содружества, Латыпов — 19-й

Белорус Никита Лобастов победил в масс-старте на Кубке Содружества, Латыпов — 19-й
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Белорусский биатлонист Никита Лобастов стал победителем масс-старта в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025. Он преодолел дистанцию 15 км за 34.59,9 при безошибочной стрельбе.

Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 4, Дёмино
Мужчины. Масс-старт 15 км
19 января 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Никита Лобастов
Беларусь
34:59.9
2
Александр Логинов
Россия
+5.1
3
Антон Бабиков
Россия
+9.9

Серебряную медаль завоевал представитель России Александр Логинов, проигравший лидеру 5,1 секунды и допустивший два промаха на огневых рубежах. Россиянин Антон Бабиков замкнул тройку призёров (+9,9, два промаха).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, четвёртый этап, Дёмино. Мужчины. Масс-старт 15 км.

  1. Никита Лобастов (Беларусь) — 34.59,9 (0 промахов).
  2. Александр Логинов (Россия) — отставание 5,1 (2).
  3. Антон Бабиков (Россия) +9,9 (2).
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