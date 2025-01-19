Белорус Никита Лобастов победил в масс-старте на Кубке Содружества, Латыпов — 19-й
Поделиться
Белорусский биатлонист Никита Лобастов стал победителем масс-старта в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025. Он преодолел дистанцию 15 км за 34.59,9 при безошибочной стрельбе.
Биатлон. Альфа-Банк Кубок Содружества-2024/25. Этап 4, Дёмино
Мужчины. Масс-старт 15 км
19 января 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Окончено
1
Никита Лобастов
Беларусь
34:59.9
2
Александр Логинов
Россия
+5.1
3
Антон Бабиков
Россия
+9.9
Серебряную медаль завоевал представитель России Александр Логинов, проигравший лидеру 5,1 секунды и допустивший два промаха на огневых рубежах. Россиянин Антон Бабиков замкнул тройку призёров (+9,9, два промаха).
Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, четвёртый этап, Дёмино. Мужчины. Масс-старт 15 км.
- Никита Лобастов (Беларусь) — 34.59,9 (0 промахов).
- Александр Логинов (Россия) — отставание 5,1 (2).
- Антон Бабиков (Россия) +9,9 (2).
Материалы по теме
Комментарии
- 19 января 2025
-
15:14
-
14:41
-
11:36
-
11:17
-
11:05
-
10:47
-
10:38
-
10:15
-
08:00
-
01:06
-
00:56
-
00:53
- 18 января 2025
-
23:08
-
23:00
-
22:48
-
20:45
-
20:13
-
19:51
-
19:29
-
19:22
-
18:50
-
17:55
-
17:37
-
17:26
-
16:57
-
15:26
-
15:24
-
15:17
-
15:00
-
14:53
-
14:46
-
14:42
-
14:34
-
14:30
-
14:19