Белорус Никита Лобастов победил в масс-старте на Кубке Содружества, Латыпов — 19-й

Белорусский биатлонист Никита Лобастов стал победителем масс-старта в рамках четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025. Он преодолел дистанцию 15 км за 34.59,9 при безошибочной стрельбе.

Серебряную медаль завоевал представитель России Александр Логинов, проигравший лидеру 5,1 секунды и допустивший два промаха на огневых рубежах. Россиянин Антон Бабиков замкнул тройку призёров (+9,9, два промаха).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025, четвёртый этап, Дёмино. Мужчины. Масс-старт 15 км.

Никита Лобастов (Беларусь) — 34.59,9 (0 промахов). Александр Логинов (Россия) — отставание 5,1 (2). Антон Бабиков (Россия) +9,9 (2).