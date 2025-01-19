Итальянец Томмазо Джакомель победил в масс-старте на этапе КМ, Йоханнес Бё — третий

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель стал победителем масс-старта в рамках пятого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Рупольдинге (Германия). Он преодолел дистанцию 15 км за 36.21,8, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

Вторым финишировал норвежец Стурла Холм Легрейд, отстав от лидера на 6,3 с одним промахом на стрельбище. Тройку сильнейших замкнул ещё один представитель Норвегии пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё (+11,4, 2 промаха).