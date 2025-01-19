Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 12.5 км Масс-старт
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Итальянец Томмазо Джакомель одержал первую в карьере победу на этапе Кубка мира

Итальянец Томмазо Джакомель одержал первую в карьере победу на этапе Кубка мира
Комментарии

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель впервые в карьере одержал победу на этапе Кубка мира. Сегодня, 19 января, в рамках пятого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Рупольдинге (Германия), он стал лучшим в масс-старте. До этого на этапах Кубка мира итальянец три раза занимал второе место.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 15 км Масс-старт
19 января 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Томмазо Джакомель
Италия
36:21.8
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+6.3
3
Йоханнес Бё
Норвегия
+11.4

В масс-старте в Рупольдинге Джакомель преодолел дистанцию 15 км за 36.21,8, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах. Вторым финишировал норвежец Стурла Холм Легрейд, отстав от лидера на 6,3 с одним промахом на стрельбище. Тройку сильнейших замкнул пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё (+11,4; 2 промаха).

Материалы по теме
Итальянец Томмазо Джакомель победил в масс-старте на этапе КМ, Йоханнес Бё — третий
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android