Итальянец Томмазо Джакомель одержал первую в карьере победу на этапе Кубка мира

Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель впервые в карьере одержал победу на этапе Кубка мира. Сегодня, 19 января, в рамках пятого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Рупольдинге (Германия), он стал лучшим в масс-старте. До этого на этапах Кубка мира итальянец три раза занимал второе место.

В масс-старте в Рупольдинге Джакомель преодолел дистанцию 15 км за 36.21,8, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах. Вторым финишировал норвежец Стурла Холм Легрейд, отстав от лидера на 6,3 с одним промахом на стрельбище. Тройку сильнейших замкнул пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё (+11,4; 2 промаха).