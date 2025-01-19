Итальянец Томмазо Джакомель одержал первую в карьере победу на этапе Кубка мира
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Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель впервые в карьере одержал победу на этапе Кубка мира. Сегодня, 19 января, в рамках пятого этапа Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Рупольдинге (Германия), он стал лучшим в масс-старте. До этого на этапах Кубка мира итальянец три раза занимал второе место.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 15 км Масс-старт
19 января 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Томмазо Джакомель
Италия
36:21.8
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+6.3
3
Йоханнес Бё
Норвегия
+11.4
В масс-старте в Рупольдинге Джакомель преодолел дистанцию 15 км за 36.21,8, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах. Вторым финишировал норвежец Стурла Холм Легрейд, отстав от лидера на 6,3 с одним промахом на стрельбище. Тройку сильнейших замкнул пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё (+11,4; 2 промаха).
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