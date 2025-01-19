Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 12.5 км Масс-старт
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Эльвира Эберг выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Пройс — вторая

Эльвира Эберг выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Пройс — вторая
Аудио-версия:
Комментарии

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг стала победительницей масс-старта в рамках пятого этапа Кубка мира — 2024/2025 в Рупольдинге (Германия). Она преодолела дистанцию 12,5 км за 33.00,5, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
19 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Эльвира Эберг
Швеция
33:00.5
2
Франциска Пройс
Германия
+25.0
3
Ришар Жанн
Франция
+25.4

Второй стала немецкая спортсменка Франциска Пройс, отстав от лидера на 25,0 с одним промахом на стрельбище. Тройку сильнейших замкнула француженка Жанна Ришар (+25,4; 0 промахов).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Масс-старт. Женщины:

  1. Эльвира Эберг (Швеция) — 33.00,5 (0 промахов)
  2. Франциска Пройс (Германия) — отставание +25,0 (1)
  3. Жанна Ришар (Франция) +25,4 (0)
  4. Доротея Вирер (Италия) +27,9 (1)
  5. Суви Минккинен (Финляндия) +32,7 (1)
  6. Ханна Эберг (Швеция) +34,7 (3)
  7. Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) +34,7 (1)
  8. Осеан Мишлон (Франция) +35,1 (1)
Материалы по теме
Итальянец Томмазо Джакомель победил в масс-старте на этапе КМ, Йоханнес Бё — третий
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android