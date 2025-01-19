Эльвира Эберг выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Пройс — вторая
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Шведская биатлонистка Эльвира Эберг стала победительницей масс-старта в рамках пятого этапа Кубка мира — 2024/2025 в Рупольдинге (Германия). Она преодолела дистанцию 12,5 км за 33.00,5, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.
Биатлон. Кубок мира-2024/25. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
19 января 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Окончено
1
Эльвира Эберг
Швеция
33:00.5
2
Франциска Пройс
Германия
+25.0
3
Ришар Жанн
Франция
+25.4
Второй стала немецкая спортсменка Франциска Пройс, отстав от лидера на 25,0 с одним промахом на стрельбище. Тройку сильнейших замкнула француженка Жанна Ришар (+25,4; 0 промахов).
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Масс-старт. Женщины:
- Эльвира Эберг (Швеция) — 33.00,5 (0 промахов)
- Франциска Пройс (Германия) — отставание +25,0 (1)
- Жанна Ришар (Франция) +25,4 (0)
- Доротея Вирер (Италия) +27,9 (1)
- Суви Минккинен (Финляндия) +32,7 (1)
- Ханна Эберг (Швеция) +34,7 (3)
- Каролин Оффигстад Кноттен (Норвегия) +34,7 (1)
- Осеан Мишлон (Франция) +35,1 (1)
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