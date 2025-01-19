Эльвира Эберг выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Рупольдинге, Пройс — вторая

Шведская биатлонистка Эльвира Эберг стала победительницей масс-старта в рамках пятого этапа Кубка мира — 2024/2025 в Рупольдинге (Германия). Она преодолела дистанцию 12,5 км за 33.00,5, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах.

Второй стала немецкая спортсменка Франциска Пройс, отстав от лидера на 25,0 с одним промахом на стрельбище. Тройку сильнейших замкнула француженка Жанна Ришар (+25,4; 0 промахов).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Масс-старт. Женщины: