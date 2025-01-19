Кубок Содружества — 2024/2025, зачёт масс-стартов: Сливко — лидер, Смольская — вторая

Российская биатлонистка Виктория Сливко продолжает лидировать в зачёте масс-стартов Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025: после серебряной медали на четвёртом этапе в Дёмино (Ярославская область) в её активе 444 очка.

Вторую строчку занимает белорусская биатлонистка Динара Смольская с результатом 409 очков. Тройку лидеров замыкает россиянка Тамара Дербушева (384).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Зачёт масс-стартов. Женщины: