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Кубок Содружества — 2024/2025, зачёт масс-стартов: Смольский лидирует, Лазовский — второй

Кубок Содружества — 2024/2025, зачёт масс-стартов: Смольский лидирует, Лазовский — второй
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Белорусский биатлонист Антон Смольский продолжает лидировать в зачёте масс-стартов после четвёртого этапа Альфа-Банк Кубка Содружества — 2024/2025. В общей сложности на счету спортсмена 433 очка.

Второе место занимает его соотечественник Дмитрий Лазовский, набравший 396 очков. Тройку лидеров замыкает ещё один белорус, Максим Воробей. Лучший из российских биатлонистов, Антон Бабиков, находится на четвёртой строчке рейтинга масс-стартов (365).

Призёр Олимпийских игр Эдуард Латыпов замыкает десятку сильнейших (326), Даниил Серохвостов занимает 13-е место, набрав 297 очков.

Кубок Содружества, сезон-2024/2025. Зачёт масс-стартов, мужчины:

1. Антон Смольский (Беларусь) — 433 очка

2. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 396

3. Максим Воробей (Беларусь) — 369

4. Антон Бабиков (Россия) — 365

5. Александр Поварницын (Россия) — 353

5. Иван Колотов (Россия) — 353

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