Общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025: Сливко сохраняет лидерство, Дербушева — вторая
Российская биатлонистка Виктория Сливко продолжает возглавлять общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025. В её активе 1254 очка.
Вторую строчку занимает Тамара Дербушева с результатом 1176 очков. Тройку сильнейших замыкает Динара Смольская из Беларуси (1142).
Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:
- Виктория Сливко (Россия) — 1254 очков
- Тамара Дербушева (Россия) — 1176
- Динара Смольская (Беларусь) — 1142
- Наталия Шевченко (Россия) — 1126
- Анастасия Шевченко (Россия) — 1107
- Ирина Казакевич (Россия) — 1101
- Анастасия Халили (Россия) — 1094
- Кристина Резцова (Россия) — 1082
- Анна Сола (Беларусь) — 1076
- Елизавета Каплина (Россия) — 964
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