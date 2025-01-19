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Общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025: Сливко сохраняет лидерство, Дербушева — вторая

Общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025: Сливко сохраняет лидерство, Дербушева — вторая
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Российская биатлонистка Виктория Сливко продолжает возглавлять общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025. В её активе 1254 очка.

Вторую строчку занимает Тамара Дербушева с результатом 1176 очков. Тройку сильнейших замыкает Динара Смольская из Беларуси (1142).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Общий зачёт. Женщины:

  1. Виктория Сливко (Россия) — 1254 очков
  2. Тамара Дербушева (Россия) — 1176
  3. Динара Смольская (Беларусь) — 1142
  4. Наталия Шевченко (Россия) — 1126
  5. Анастасия Шевченко (Россия) — 1107
  6. Ирина Казакевич (Россия) — 1101
  7. Анастасия Халили (Россия) — 1094
  8. Кристина Резцова (Россия) — 1082
  9. Анна Сола (Беларусь) — 1076
  10. Елизавета Каплина (Россия) — 964
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