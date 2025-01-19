Общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025: Смольский сохраняет лидерство, Латыпов — второй

Белорусский биатлонист Антон Смольский продолжает лидировать в общем зачёте Кубка Содружества — 2024/2025. В его активе 1272 очка.

Вторую строчку занимает россиянин Эдуард Латыпов с результатом 1132 очка. Тройку сильнейших замыкает Даниил Серохвостов (1071).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины: