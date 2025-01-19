Общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025: Смольский сохраняет лидерство, Латыпов — второй
Белорусский биатлонист Антон Смольский продолжает лидировать в общем зачёте Кубка Содружества — 2024/2025. В его активе 1272 очка.
Вторую строчку занимает россиянин Эдуард Латыпов с результатом 1132 очка. Тройку сильнейших замыкает Даниил Серохвостов (1071).
Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:
- Антон Смольский (Беларусь) — 1272 очка
- Эдуард Латыпов (Россия) — 1132
- Даниил Серохвостов (Россия) — 1071
- Карим Халили (Россия) — 1062
- Антон Бабиков (Россия) — 1023
- Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 1016
- Евгений Сидоров (Россия) — 1009
- Александр Поварницын (Россия) — 959
- Никита Поршнев (Россия) — 941
- Пётр Пащенко (Россия) — 927
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