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Общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025: Смольский сохраняет лидерство, Латыпов — второй

Общий зачёт Кубка Содружества — 2024/2025: Смольский сохраняет лидерство, Латыпов — второй
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Белорусский биатлонист Антон Смольский продолжает лидировать в общем зачёте Кубка Содружества — 2024/2025. В его активе 1272 очка.

Вторую строчку занимает россиянин Эдуард Латыпов с результатом 1132 очка. Тройку сильнейших замыкает Даниил Серохвостов (1071).

Биатлон. Кубок Содружества — 2024/2025. Общий зачёт. Мужчины:

  1. Антон Смольский (Беларусь) — 1272 очка
  2. Эдуард Латыпов (Россия) — 1132
  3. Даниил Серохвостов (Россия) — 1071
  4. Карим Халили (Россия) — 1062
  5. Антон Бабиков (Россия) — 1023
  6. Дмитрий Лазовский (Беларусь) — 1016
  7. Евгений Сидоров (Россия) — 1009
  8. Александр Поварницын (Россия) — 959
  9. Никита Поршнев (Россия) — 941
  10. Пётр Пащенко (Россия) — 927
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