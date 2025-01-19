Кубок мира — 2024/2025, зачёт масс-стартов: Легрейд лидирует, Йоханнес Бё — второй
Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд лидирует в зачёте масс-стартов на Кубке мира — 2024/2025. В его активе 195 очков.
Вторую строчку занимает его соотечественник пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё с результатом 164 очка. Тройку сильнейших замыкает Тарьей Бё (156).
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Зачёт масс-стартов. Мужчины:
- Стурла Холм Легрейд (Норвегия) — 195 очков
- Йоханнес Бё (Норвегия) — 164
- Тарьей Бё (Норвегия) — 156
- Эрик Перро (Франция) — 149
- Кентен Фийон Майе (Франция) — 143
- Данило Ритмюллер (Германия) — 136
- Томмазо Джакомель (Италия) — 133
- Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 117
- Вебьёрн Сёрум (Норвегия) — 105
- Филипп Наврат (Германия) — 95
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