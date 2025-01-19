Кубок мира — 2024/2025, зачёт масс-стартов: Легрейд лидирует, Йоханнес Бё — второй

Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд лидирует в зачёте масс-стартов на Кубке мира — 2024/2025. В его активе 195 очков.

Вторую строчку занимает его соотечественник пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё с результатом 164 очка. Тройку сильнейших замыкает Тарьей Бё (156).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Зачёт масс-стартов. Мужчины: