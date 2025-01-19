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Кубок мира — 2024/2025, зачёт масс-стартов: Пройс опережает Эльвиру Эберг на одно очко

Кубок мира — 2024/2025, зачёт масс-стартов: Пройс опережает Эльвиру Эберг на одно очко
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Немецкая биатлонистка Франциска Пройс лидирует в зачёте масс-стартов Кубка мира — 2024/2025. После второго места в Рупольдинге (Германия) в её активе 215 очков.

Вторую строчку занимает победительница сегодняшней гонки Эльвира Эберг из Швеции с результатом 214. Тройку сильнейших замыкает француженка Жанна Ришар (149).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Зачёт масс-стартов. Женщины:

  1. Франциска Пройс (Германия) — 215 очков.
  2. Эльвира Эберг (Швеция) — 214.
  3. Жанна Ришар (Франция) — 149.
  4. Жулия Симон (Франция) — 130.
  5. Суви Минккинен (Финляндия) — 130.
  6. Селина Гротиан (Германия) — 119.
  7. Доротея Вирер (Италия) — 104.
  8. Осеан Мишлон (Франция) — 98.
  9. Лу Жанмонно (Франция) — 98.
  10. Лотте Ли (Бельгия) — 84.
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