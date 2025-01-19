Кубок мира — 2024/2025, зачёт масс-стартов: Пройс опережает Эльвиру Эберг на одно очко

Немецкая биатлонистка Франциска Пройс лидирует в зачёте масс-стартов Кубка мира — 2024/2025. После второго места в Рупольдинге (Германия) в её активе 215 очков.

Вторую строчку занимает победительница сегодняшней гонки Эльвира Эберг из Швеции с результатом 214. Тройку сильнейших замыкает француженка Жанна Ришар (149).

Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Зачёт масс-стартов. Женщины: