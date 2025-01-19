Кубок мира — 2024/2025, зачёт масс-стартов: Пройс опережает Эльвиру Эберг на одно очко
Немецкая биатлонистка Франциска Пройс лидирует в зачёте масс-стартов Кубка мира — 2024/2025. После второго места в Рупольдинге (Германия) в её активе 215 очков.
Вторую строчку занимает победительница сегодняшней гонки Эльвира Эберг из Швеции с результатом 214. Тройку сильнейших замыкает француженка Жанна Ришар (149).
Биатлон. Кубок мира — 2024/2025. Зачёт масс-стартов. Женщины:
- Франциска Пройс (Германия) — 215 очков.
- Эльвира Эберг (Швеция) — 214.
- Жанна Ришар (Франция) — 149.
- Жулия Симон (Франция) — 130.
- Суви Минккинен (Финляндия) — 130.
- Селина Гротиан (Германия) — 119.
- Доротея Вирер (Италия) — 104.
- Осеан Мишлон (Франция) — 98.
- Лу Жанмонно (Франция) — 98.
- Лотте Ли (Бельгия) — 84.
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